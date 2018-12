Calw Grüner Muffel kehrt zurück

In dem Kinderbuchklassiker von Dr. Seuss "The Grinch", geht es um ein grünes, böswilliges Wesen, welches Weihnachten hasst und oberhalb von Whoville, einer herzlichen, kleinen Stadt, welche jedes Jahr ausgelassen Weihnachten feiert, haust. Aufgrund seines Hasses auf Weihnachten, möchte der Grinch (Stimme im Original: Benedict Cumberbatch / deutsche Stimme: Otto Waalkes) den Einwohnern von Whoville, den Whos, Weihnachten stehlen und vermiesen. Alles läuft glatt, bis er von einem kleinen Mädchen namens Cindy-Lou, welches Santa einen Wunsch vortragen möchte, erwischt wird und durch die kindliche, ehrliche Art des Mädchens dazu gebracht wird, sich seinen Gefühlen für Weihnachten zu stellen. Freigegeben ist das weihnachtliche Abenteuer für die ganze Familie und in 3D. Der Animations- und Zeichentrickfilm geht 90 Minuten.