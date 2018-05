Calw Großes Erlebnis für kleine Kicker

Buchwald, immerhin bei 76 Länderspielen (vier Tore) für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz, stand den Kindern im Gegensatz zu Uwe Bein nicht nur mit Erklärungen, sondern auch mit aktiven Aktionen in kleinen Trainingsgruppen zur Seite. "Fußball üben mit einem Weltmeister" – und das hautnah, beim zweitägigen Jugendcamp des 1. FC Altburg – war für die jungen Teilnehmer sicher ein unvergessliches Erlebnis.

"Wir machen diese große Veranstaltung im zweijährigen Rhythmus offen für jedermann", erklärte Bernd Gengenbach. Offen auch für Jugendliche im Alter zwischen sechs und 14 Jahren aus anderen Vereinen.

Sogar aus Magstadt

So waren in Altburg nicht nur Kinder der Spielgemeinschaft mit dem FV Calw und dem FC Alzenberg/Wimberg sondern auch aus Hirsau, Althengstett und sogar bis aus Magstadt am Ball.

Während Buchwald direkt aus Walddorfhäslach kam, hatte der restliche Trainerstab – unter anderem Ex-Profi Jürgen Hartmann – im "Hirsch" in Oberkollbach Quartier bezogen. "Ich brauche keine goldenen Wasserhähne, hier ist alles sehr gut, reichlich und absolut familiär", fühlte sich das Team um Wolfgang Bartusch und Herbert Appel richtig wohl. Die Trainingsarbeit war enorm abwechslungsreich und bescherte den Jugendlichen sowie Zaungästen zahlreiche neue Eindrücke. Ob diese dem einen oder anderen weiterhelfen, bleibt abzuwarten, allerdings werden bei diesen Trainingscamps von den Profis immer wieder mögliche Talente gesucht. Mit Leoni Flad, ganz aktuell beim KSC in der E-Jugend, war schon mal eines darunter.