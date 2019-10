Calw Großer Andrang beim "Calwer Herbst"

Calw - Der 3. Oktober ist in Calw ein Tag geworden, an dem es Tausende in die Innenstadt zieht. Geboten ist dort vieles: der Hamburger Fischmarkt on Tour, Aktionen der Calwer Einzelhändler und Gastronomen, Antiquitäten- sowie Flohmarkt und in diesem Jahr erstmals auch eine Oldtimer-Ausstellung auf dem Marktplatz.