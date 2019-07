Calw Gregor Meyle begeistert beim Klostersommer

Calw-Hirsau - "Ich freu mich so, dass die Bude voll ist." Das kam ehrlich und authentisch rüber vom Mann mit Gitarre, Hut und Brille nach dem ersten Stück "Flieg jetzt los". Dieser Titel könnte auch als Metapher für den Start in das weit mehr als zweistündige Konzert stehen. Gregor Meyle nahm sein Publikum im Hirsauer Kloster mit auf eine Reise durch sein Repertoire, durch die Banalitäten des Alltags einerseits sowie manch unbehagliche Entwicklungen im Weltgeschehen andererseits. Und alles Zwischenmenschliche, das mal erhebend und mal schmerzlich ist, findet Eingang in seine Texte und Entsprechung in der Musik.