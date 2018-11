Calw Gleichzeitig einkaufen, tanken und dabei Zeit sparen

Calw. Mit ihrem Engagement in ihren zahlreichen Standorten versucht die Verbrauchergenossenschaft Calw (VGC) mit der Zeit zu gehen und sich den Bedürfnissen der Kunden am Markt anzupassen. Der klassische Einzelhandelsmarkt werde daher bei der VGC mit vielen zusätzlichen Angeboten für den Kunden ergänzt, sagt Geschäftsführerin Heidrun Weinmann. Ihr sei das ein Anliegen, da sie wisse, dass nur mit einem modernen Konzept ein Wettbewerb am Markt möglich ist.