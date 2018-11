Calw Glauben Männer heimlich?

Das Thema "Männer glauben heimlich" will beleuchten, wie sich Männer mit Glaubensfragen beschäftigen, ob es dabei typische männliche Formen gibt, ob – und gegebenenfalls wie – dies in der allgemeinen und kirchlichen Öffentlichkeit zum Ausdruck kommt.

Ehemalige Pfarrer

Dazu werden an diesem Abend zwei erfahrene Seelsorger befragt: Der ehemalige Pfarrer Georg Duldinger, 20 Jahre lang Priester und Seelsorger in der katholischen Kirchengemeinde Calw, und weitere zehn Jahre verantwortlich für die italienische Gemeinde in Calw, und der ehemalige Pfarrer Peter Bader, zuletzt 14 Jahre Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde auf dem Wimberg. Pfarrer Bader war zuvor acht Jahr Pfarrer in Hirsau und anschließend zwölf Jahre lang als Militärpfarrer in Ellwangen und Calw tätig und damit Seelsorger und Ansprechpartner für viele Angehörige der Bundeswehr.