Region. Einen zeitnahen Ausbau des Glasfasernetztes fordern mehrere Landkreise von der Bundespolitik. Landräte und kommunale Spitzenvertreter trafen sich jetzt in Berlin zum Gespräch mit Digitalisierungsminister Andreas Scheuer und Volker Kauder, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Bundestag. "Um bis zum Zieljahr 2025 den flächendeckenden Glasfaserausbau zu realisieren, müssen die vorgesehenen Fördermittel des Bundes in Höhe von zehn bis zwölf Milliarden Euro möglichst schnell und unbürokratisch an die Landkreise und sonstigen Gebietskörperschaften ausgeschüttet werden", betonte der Calwer Landrat Helmut Riegger. In den Landkreisen – so auch im Landkreis Freudenstadt – wird der Breitbandausbau im sogenannten Betreibermodell umgesetzt. Daher muss jeder Landkreis selbst eine Glasfaserinfrastruktur errichten, um sie dann an private Betreiber zu verpachten. Um das verfahren zu beschleunigungen und zu vereinfachen, erscheine es sinnvoll, die Bundesfördermittel in das Förderprogramm des Landes einzubringen, so Riegger nach dem Treffen. Wichtig sei, dass sich der Bund eindeutig zum Infrastrukturziel des flächendeckenden Glasfaserausbaus bis in jedes Gebäude bekenne und veralteten Technologien eine klare Absage erteilt. Das entspreche auch den jüngsten Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs, so Riegger.