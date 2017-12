Kreis Calw. Die nächsten Gewinner im Rahmen des helfenden Adventskalenders des Lionsclub Hirsau stehen fest. Jeweils ein Gutschein des Hotel Therme Teinach im Wert von jeweils 50 Euro gehen an die Besitzer der Nummern 319, 1202, 1182, 485, 376 und 53. Ihren Getränkevorrat aufstocken können die Besitzer der Nummern 2440 und 1500. Für sie gibt es je einen Gutschein für fünf Kisten Bier oder Biermischgetränke der Hochdorfer Kronenbrauerei im Wert von je 75 Euro. Der Erlös der Aktion geht in diesem Jahr an den Förderverein Hospiz Nagold und die Initiative "Demenz mitten im Leben".