Die nächsten Gewinner im Rahmen des helfenden Adventskalenders des Lionsclub Hirsau stehen fest. Kreis Calw. An den Eigentümer der Gewinnnummer 570 geht ein Einkaufsgutschein der Buchhandlung Osiander in der Höhe von 100 Euro. Ein Navigationsgerät im Wert von 100 Euro von HEM Expert im Calwer City Center geht an die Nummer 850. Fein essen darf der Besitzer der Nummer 1321. Er gewinnt einen Gutschein über 120 Euro von der Alten Post in Nagold. Der Erlös der Aktion geht in diesem Jahr an den Förderverein Hospiz Nagold und die Initiative "Demenz mitten im Leben".