Calw Gesucht: die kreativste Feuerwehr

Die neue Aktion, die gemeinsam vom Schwarzwälder Boten, den Dorfrockern und der Hochdorfer Kronenbrauerei veranstaltet wird, knüpft an die vorangegangenen Aktionen "Schwarzwaldmarie" und "Dorfkind" an. Wie auch damals wartet auf die Gewinner ein Konzert mit den Dorfrockern – und es darf frei entschieden werden, ob dieses am Freitag, 16. November, in der Gemeindehalle, einem Festzelt oder privat im eigenen Wohnzimmer oder Feuerwehrhaus stattfindet.

Gefragt sind wieder Videos, bei dieser Aktion sollen sie die örtliche Feuerwehr gekonnt in Szene setzen – ob einzelne Personen, die ganze Feuerwehr oder die Nachwuchs-Kräfte, ob bei Feuerwehrübungen, auf Ausflügen, oder einfach beim geselligen Beisammensein. Und natürlich gilt, je kreativer das Video, desto besser.

Und mitmachen geht so: Wer denkt, dass er in der besten Feuerwehr Mitglied ist oder dass sein Ort die beste Feuerwehr hat, dreht ein Video, das zwischen einer und drei Minuten lang sein darf. In diesem soll sich die örtliche Feuerwehr vorstellen, und es kann der neue Song "Feuerwehren" der Dorfrocker vorkommen – ob dieser selbst gesungen wird, im Hintergrund abgespielt, komplett oder nur teilweise zu hören ist, ist dabei egal. Das beste Video gewinnt. Damit sich für die neue Aktion jeder in den Song der Dorfrocker einhören kann, steht ab sofort unter folgender Adresse ein Video der Dorfrocker zur Verfügung: www.schwabo.de/dorfrocker. Wer ein kreatives, originelles oder witziges Video gedreht hat, kann dieses ebenfalls unter diesem Link hochladen. Es darf maximal 700 MB groß sein. Aus Urheberrechtsgründen dürfen die Feuerwehr-Videos nur beim Schwarzwälder Boten eingereicht und nicht auf anderweitigen Kanälen wie zum Beispiel einer Homepage oder Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden.