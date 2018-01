Calw Geschliffene Sprache

Für manch einen Kunstinteressierten ist das Theater am MvLG mehr als ein Geheimtipp. Hier probieren sich junge Schüler in einer Theater AG an höherwertigerer Literatur aus. Mit zwei öffentlichen Vorstellungen präsentiert man am Ende das Ergebnis wochenlangen Auswendiglernens und Einübens der richtig gesetzten Gesten, Mimik sowie Theatralik. Auch die feine, geschliffene, schriftdeutsche Sprache und korrekte Akzentuierung am rechten Platz will geübt sein. Um es vorweg zu nehmen: Alles gelang hervorragend.

Umstrittener Schriftsteller

Dieses mal war Oscar Wilde dran. Der junge Mann aus gutem irischem Hause lebte von 1854 bis 1900. Er wurde bald zu einem der umstrittensten Schriftsteller seiner Zeit. Zum einen wegen seiner privaten Eskapaden, man sagte auch Dandy zu ihm, seinem extravaganten Auftreten und seiner, damals verbotenen (homosexuellen) Neigungen. Diese brachten ihn auch ins Gefängnis und letztendlich in den Tod. Seine Sprachgewandtheit, der ihm zugeschriebene Sinn für Humor, Ironie, aber auch für Dramatik, seine Anteilnahme am gesellschaftlichen und politischen Leben, alles zeichnete Wilde aus.