Calw Gerätewart ist ein eingefleischter Feuerwehrmann

Allerdings hieß das für den gelernten Landmaschinen-Mechanikermeister, nicht nur eines, sondern 24 Fahrzeuge zur Überprüfung zu bringen. Und das sind nur die Großfahrzeuge bei den Wehren im gesamten Stadtgebiet Calw. "Es stehen noch etliche Anhänger zur Überprüfung, die ich vorher in umfangreicher Detailarbeit auf Funktionsfähigkeit überprüfe", erklärte Nüßle mit Blick auf die Beladung der Fahrzeuge, also die Geräte. Darüber hinaus bereitet er den bisherigen Gerätewagen Transport (GWT) für die Abgabe vor, nachdem Landkreis und Stadt einen Lastwagen mit so genanntem Wechselladersystem angeschafft haben (wir berichteten). "Da muss beispielsweise das Funkgerät ausgebaut werden", erläuterte der neue Gerätewart im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seit 20 Jahren bei den Einsatzkräften in Oberjesingen

Natürlich beinhaltet das Tagesgeschäft, die Ausstattung und Logistik der Feuerwehr, die vorrangig von freiwilligen Brandschutzkräften bewerkstelligt wird, funktionsbereit zu halten. "Regelmäßige Prüfung der Geräte, vor allem der Elektrobereiche, Dokumentation, Verbrauchsmittelnachschub oder die Unterhaltung des Gerätehauses sind nur einige Aspekte", zählte er auf.