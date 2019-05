Calw Gemeinsam für Calw wird zur stärksten Kraft

Schon bevor alle Wahlbezirke ausgezählt waren, kommen die Kandidaten von "Gemeinsam für Calw" (GFC) in der Bar "Gecko" zusammen. Bestens gelaunt, sichtlich entspannt. Dazu haben sie auch allen Grund. Laut ersten Prognosen konnte die GFC 18 Prozent zulegen. Damit haben sie in Zukunft drei Sitze mehr, also acht.

"Das ist ein sensationelles Ergebnis", freute sich der Fraktionsvorsitzende Jürgen Ott. Man habe nicht zu hoffen gewagt, dass die Wahl so einen Ausgang nehmen würde. "Aber wir hatten gute Bewerber und vor allem eine Vielfalt an Bewerbern." Nun wünsche man sich vor allem, dass wieder Frieden im Gemeinderat einkehre, fügt Adrian Hettwer hinzu.

Als Verlierer könnte man bei dieser Wahl hingegen die "Neue Liste Calw" (NLC) bezeichnen. Galten sie 2014 noch als die Sieger, weil sie die Zahl ihrer Mandate verdoppeln konnten, mussten sie dieses Mal 6,5 Prozent an Stimmen einbüßen. Von den zuletzt sechs Sitzen im Gremium verlieren sie damit zwei.