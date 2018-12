Calw Gelungene Einstimmung auf Festtage

Maria und Josef suchten eine Herberge. Also wurde ihnen mit einem Schild "Zum Rössle, Restaurant, Zimmer" der Weg gewiesen. Ein ausgestopfter Dachs wiederum brachte manches Publikumskind zum ehrfürchtigen Staunen.

Hinter dem Gelingen der Inszenierung stand ein riesiger Helferstab, um der bedeutenden Menschheitsgeschichte von der Geburt Jesu den verdienten wie würdigen Rahmen zu verleihen. Bernhard Kugler, der Leiter der Sängerknaben, dankte ausdrücklich der "im Hintergrund verborgen wirkenden großen Mannschaft". Die Mitwirkung vieler fleißiger Eltern und Freunde der Aurelianer in den Bereichen Kostüm, Maske, Kulisse, Requisite, Transport, Auf- und Abbau, Ton- und Lichttechnik, Verpflegung und Kuchenspenden, Einlass, Betreuung war somit ein Grundstein für das Gelingen dieser zauberhaften Darstellung.

Die Protagonisten wurden von Andreas Kramer, dem musikalischen Leiter der Aufführung, hinauf zu gesanglichen Höhen dirigiert. Man darf es sich gerne bewusst machen: Diese Jungs, manche noch nicht lange dabei und gerade eben erst der Eingewöhnungsphase bei den Aurelianern entschlüpft, sind in ihrer Ausbildung so weit, um gemeinsam als Chor vor hunderten von Menschen ein jubilierendes "Freude, Freude" erschallen zu lassen.

Persönliche Premiere

Zugleich fand bei vielen der Buben eine persönliche Premiere statt. Mit ganz viel Mut im Gepäck sangen diese jungen Darsteller ein Solo – für manche das erste Solo ihres Leben. Auch hier konnte die Qualität der Gesangsschule im Georgenäum herausgehört werden. Sprich: Hinter jedem Einzelauftritt steckte ein gehöriges Maß an Stimmbildung, gepaart mit, von Leidenschaft geprägter, Arbeit sowie der großen Freude, die das Singen im Chor bereitet. Mit jeder gesungenen und gelungenen Passage konnte die gute Ausbildung heraus gehört werden. Am Ende der Geschichte erklang der große Chorgesang zur "wunderbaren, heiligen Nacht", gefolgt vom sich steigernden "Ehre sei Gott in der Höhe". Um in der wiederholten Huldigung an die "Freude, Freude" das gute Ende zu finden. Weihnachten kann nun kommen.