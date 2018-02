Calw Gehört Cannabis-Verbot wirklich abgeschafft?

Peter Heinrich von der Fachstelle Sucht in Calw zeichnet ein differenziertes Bild der Sachlage: "Ich persönlich bin für eine Entkriminalisierung. Man darf jedoch nicht vergessen, dass Cannabis keineswegs harmlos ist." Regelmäßiges Kiffen, gerade in jungen Jahren, sorge dafür, dass das Hirn irreparable Schäden davontrage, so der Experte.

Hier stellt sich Heinrich die Frage, ab wann man Cannabis freigeben soll. Vor allem deshalb, weil "Leute, die kiffen, häufig ihr Problembewusstsein verlieren".

Ganze Liste an Fragen, die ungeklärt sind

Und noch weitere Fragen zum Thema Legalisierung von Cannabis stellen sich für den Experten: Wie genau soll der Verkauf der Produkte vonstatten gehen? Darf jeder für seinen Eigenbedarf anbauen? Wird dies von der Pharmaindustrie erledigt? Wie wird die Ware kontrolliert? Laut Heinrich eine ganze Liste von Fragen, die ungeklärt sind, und über die im Zuge der Forderung nach Legalisierung nachgedacht werden sollte. Daher ist die Quintessenz von Heinrich auch relativ klar: "Ich bin absolut gegen eine völlige Freigabe!"

Heinrich zeigt außerdem auf, welche Konsequenzen dies für seinen Job hätte: "Wir haben eine Gruppe, in der Menschen aufgrund von Auflagen von Gerichten sitzen. Diese würden vollständig wegfallen, wir würden den frühzeitigen Zugriff auf die Leute verlieren." Welche Probleme das mit sich bringen würde, schiebt Heinrich sofort nach: "Wenn überhaupt, würden die Menschen erst wieder kommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist."

So oder so steht für die Beteiligten fest, dass es noch viele Fragen zu klären gibt. Und dass wohl noch einige Zeit vergehen wird, bis eine Legalisierung von Cannabis eine ernsthafte Möglichkeit darstellt.