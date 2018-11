Calw Gefahr von Wildunfällen immer größer

Noch keine zwei Wochen ist es her, dass Bernd Pühl beinahe der Schlag getroffen hätte, als er aus dem Fenster schaute. Sein Garten und die Wiesen um sein Haus in Hirsau wurden von Wildschweinen völlig verwüstet. Die Rotte hatte nachts offenbar nach Würmern und Käferlarven gewühlt. Derartige Meldungen treffen bei der Kreisjägervereinigung (KJV) Calw in letzter Zeit vermehrt ein. Laut Margit Spahn, der Pressesprecherin der KJV, überleben wesentlich mehr Frischlinge als früher. Die mit der Klimaerwärmung verbundenen lauen Winter schaffen die besten Voraussetzungen für junge Wildtiere. Ruinierte Gärten sind tatsächlich aber nicht die größte Gefahr, die damit verbunden ist.

Erhöhtes Risiko

Gerade im Herbst und nach der Zeitumstellung passieren besonders viele Wildunfälle. Das nasse Wetter erhöht noch dazu das Risiko, hauptsächlich in den Morgen- und Abendstunden. Aber woran liegt das? "Die Wildtiere orientieren sich am Tageslicht und kennen keine Zeitumstellung", erklärt Spahn. "So konnten Sie an einem Tag noch ungestört über die Straße wechseln, am anderen Tag werden sie durch den Berufsverkehr in der dunkleren Zeit gestört."