Corona-Angst in Calw Gebotene Vorsicht oder Überreaktion?

Appell: "Eltern sollten nicht vergessen werden"

Oliver Höfle, Stadtrat und selbst Vater von zwei Kindern, sieht sehr wohl ein, dass das ein sensibles Thema ist. "An oberster Stelle steht, die Erzieher zu schützen", insbesondere wenn sie einer Risikogruppe angehören, stellt er klar. Ebenso sei für ihn verständlich, wenn Kinder die Fieber, Husten oder ähnliches haben, heimgeschickt werden. Aber bei einem reinen Schnupfen ohne Begleitsymptome? Vor allem in Anbetracht der nahenden Erkältungszeit schwant Höfle da Böses. "Eltern sollten nicht vergessen werden", appelliert er.

Ähnlich sieht es Nicole Fischer, Vorstandsmitglied im Verein "Familienfreundliches Calw". Sie wird in ihren Ausführungen deutlicher: "Es ist nicht verständlich, dass trotz einer Studie, die Kinder bei einem einfachen Schnupfen ohne weitere Symptome nach Hause geschickt werden", findet Fischer. Es sei zwar verständlich, dass man nun vorsichtiger sei und jeder Angst habe, der nächste Tönnies zu werden. "Aber wenn ich übelege, wie oft die Kinder gerade im U3-Bereich Symptome wie zum Beispiel Schnupfen oder Fieber zeigen, ohne dass sie krank sind (wie beim Zahnen) brauche ich von September bis April gar nicht arbeiten zu gehen", argumentiert sie.

Situation ist belastend

Wie belastend die Situation für die Eltern sein kann, verdeutlicht Fischer mit einem Beispiel aus ihrem eigenen Alltag. Fünf Tage lang sei ihre Tochter wegen eines Schnupfens zu Hause gewesen. Als dies überstanden und sie mit ihrem Sohn auf dem Weg in den Kindergarten war, hustete er. "Ich hatte innerlich Schnappatmung", gesteht Fischer. Schlussendlich hatte ihr Sohn nur einen trockenen Hals, was mit einem Schluck kuriert werden konnte. Trotzdem: "Auf der Arbeit habe ich dann fast den ganzen Tag dauernd aufs Handy gesehen, weil ich Angst hatte, dass der Kindergarten anruft."

Von den Arbeitgebern verlange die aktuelle Situation Verständnis und Toleranz. "Wie lange die Arbeitgeber das jedoch mitmachen ist fraglich. Dann ist meine Sorge nicht mehr, wie viele Kinderpflegetage ich noch habe oder ob der Kindergarten anrufen könnte – denn dann benötige ich ja keine Betreuung für meine Kinder mehr", zeichnet Fischer ein düsteres Bild.

Arzt kann Unbedenklichkeit aussprechen

Doch wie stellt sich der Sachverhalt aus Sicht der Calwer Stadtverwaltung dar, die sich für die Richtlinien, nach denen die Kindergartenleitung handelt, verantwortlich zeichnet? Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) hat Empfehlungen herausgegeben, wie speziell in der Corona-Pandemie in Kindertageseinrichtungen zu handeln ist. Hier heißt es: "Kinder dürfen nur betreut werden, wenn diese keine typischen Krankheitssymptome einer Coronavirusinfektion aufweisen (Symptome eines Atemwegsinfekts, erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns)." Wenn ein Kind beispielsweise Heuschnupfen hat, könne vom Arzt eine Unbedenklichkeit ausgesprochen werden.

Diese Empfehlungen der UKBW können die Kommunen für sich auslegen. Ist Calw hierbei zu streng? Isabel Götz, Fachbereichsleiterin Bildung, Kultur und Tourismus, findet das nicht. Sie verstehe zwar, dass es gerade für berufstätige Eltern eine schwere Situation sei. Götz vertritt aber die Meinung, dass Kinder mit Erkältungssymptomen grundsätzlich zu Hause bleiben sollten – auch außerhalb von Corona-Zeiten. Darüber hinaus reagierten die Kita-Leitungen verantwortungsvoll auf Vorfälle – weder vorschnell noch zu spät. Sobald das Kind symptomfrei ist oder nur noch leichteste Symtome hat und einen negativen Test vorweisen kann, könne es wieder in in die Einrichtung zurückkehren. Ein Corona-Test sei in Absprache mit dem Kinderarzt bei entsprechenden Symptomen möglich. Ob ein Test überhaupt nötig ist, das müsse mit dem Kinderarzt geklärt werden. In jedem Fall solle dieser konsultiert werden, rät Götz.

Auch OB Kling steht dahinter

Die Empfehlungen der UKBW seien mithilfe von Ärzten und Epidemiologen verfasst worden, sagt die Fachbereichsleiterin. Damit reagiert sie auf Kritik vonseiten Höfles und Fischers, dass man sich gemeinsam mit Kinderärzten an einen Tisch hätte setzen sollen, bevor die Richtlinien festgemacht worden seien. Deshalb sei es laut Götz nicht notwendig, in Calw noch einmal Kinderärzte hinzuzuziehen.

Auch Oberbürgermeister Florian Kling findet das Vorgehen der Calwer Einrichtungen völlig angemessen, wie in der jüngsten Sitzung des Kultur-, Schul- und Sportausschusses deutlich wurde: "Ich stehe da voll hinter den Erziehern", betonte er.

"Für Familien ist es ohnehin eine sehr fordernde Zeit", fasst Höfle zusammen. Daher würde er sich wünschen, ­gemeinsam mit der Verwaltung und den Einrichtungen "pragmatische Lösungen zu finden." Lösungen, die für beide Seiten stemmbar sind. "Die Kinder wollen ja in die Kita."