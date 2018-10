Calw Gebäude begutachtet

Andreas Hailer vom Hochbauamt führte die Gremienmitglieder dabei durch das Gebäude; von der Fahrzeughalle mit ihren vier elektrischen Ausfahrttoren und die Umkleideräume bis zum unteren Geschoss, wo unter anderem eine Küche, ein Büro für den Kommandanten, ein Raum für die Jugendfeuerwehr und ein Terrassenbereich angelegt werden.

Hailer ging dabei auch auf die Besonderheiten des Bauwerks ein. So wird es direkt am Eingang einen Schalter geben, über den im Einsatzfall alle wichtigen Lichter sofort angehen. Ferner ist ein Notstromaggregat geplant; in verschiedenen Räumen werden zudem Bewegungsmelder angebracht.