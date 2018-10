Calw Gang zum Briefkasten täglich ein Ärgernis

Brigitte Stopper-Grimm ist wütend. Seit Monaten habe sie Ärger mit der Deutschen Post, erzählt sie. Kompliziert sei die Situation schon immer gewesen, das liege an der Lage des Hauses, in dem Stopper-Grimm mit ihrer Familie lebt. Dieses befindet sich in der Altburger Straße in Calw.

Der Briefkasten ist unten an der Straße, während der Hauseingang über den Hafnerweg zu erreichen ist. Heißt: Um Pakete auszuliefern müssten die Mitarbeiter der Post den Hafnerweg entlangfahren und an der Tür klingeln. Um Briefe einzuwerfen müssten sie hingegen an der Altburger Straße anhalten und sie in den Briefkasten werfen. Umständlich für den Zusteller. Zusätzliches Problem: Weil Passanten und Schüler die Treppen im Garten der Familie immer wieder als Durchgangsweg missbraucht haben, entschieden sich die Grimms dafür, eine Tür vor dem Durchgang zum Garten anzubringen, die meistens verschlossen ist. Das hält zwar unerwünschte Besucher ab, bedeutet für den Zusteller aber auch, dass sie nicht "mal kurz" die Post nach oben zur Haustür bringen können, sondern mit ihrem Wagen komplett um den Häuserblock herumfahren müssen, um zu klingeln.

Bis vor rund drei Jahren habe alles ganz ordentlich geklappt, erzählen Stopper-Grimm und ihre Tochter Alexandra. Dann aber sei auf die Verbundzustellung, also die Zustellung von Paketen und Briefen in einem Wagen, umgestellt worden. Damit fingen die Probleme an. Pakete wurden laut Stopper-Grimm auf dem Briefkasten oder irgendwo im Garten abgelegt. Oder die Briefe samt der Pakete landeten vor der Haustür, ohne dass der Zusteller klingelte, wohlgemerkt. Immer wieder sei es auch zu Verwechslungen mit der Post der Nachbarn gekommen. Obwohl alle Briefkästen sauber beschriftet sind.