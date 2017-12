Calw Für noch mehr Miteinander

Wöchentliche Musikgruppen

Seit Oktober 2016 fanden wöchentlich Musikgruppen mit Geflüchteten statt. Außerdem wurden in den zurückliegenden 14 Monaten zwei Symposien und Workshops veranstaltet, die sich an die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer in der Flüchtlingsarbeit sowie an die Geflüchteten richteten. Unter Leitung von Fausto Ruque erlernten junge Menschen aus Afghanistan sowie Syrien das Gitarrenspiel und traten zu verschiedenen Anlässen öffentlich auf.

Die Gitarrengruppen werden beim Festabend neben weiteren Programmpunkten zu erleben sein. Das Konzept ist eine "Open Stage" – eine offene Bühne, auf der jeder eingeladen ist, sich mit Beiträgen zu beteiligen. Zur besseren Koordination wird um vorherige Kontaktaufnahme zu den Organisatoren unter info@stadtlandkultur.de gebeten. Es sind aber auch spontane Beiträge willkommen.