Calw Für Interessierte und Betroffene

Zurzeit qualifizieren die Malteser zehn neue Ehrenamtliche für die Hospizarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Wer ebenfalls Interesse an diesem Ehrenamt im Landkreis Calw hat, kann sich bei Nadine Tscheuschner melden. Sie ist unter Telefon 07452/8 85 87 70 oder per E-Mail an kinderhospizdienst@malteser-calw.de erreichbar. Auch für Familien mit einem lebensverkürzend kranken Kind oder Elternteil ist sie die erste Anlaufstelle. Momentan werden kreisweit fünf Kinder durch den Hospizdienst der Malteser betreut. Die Beratung und Begleitung ist für die betroffenen Familien kostenlos.

Kreis Calw/Nagold. Die Wände in Nadine Tscheuschners Büro auf dem Nagolder Eisberg sind noch recht kahl. Richtig einziehen lohnt sich aber auch nicht. Sobald das stationäre Hospiz in Nagold in Betrieb geht, steht nämlich der Umzug dorthin an. Die 38-Jährige freut sich darauf, dann mittendrin zu sein.

Mit der Hospizarbeit und den Maltesern hat sie bisher noch keine Erfahrungen. Dafür kennt sich die gelernte Erzieherin umso besser mit Kindern und Jugendlichen aus. Zuletzt arbeitete sie als Koordinatorin für Kinder und Jugendliche in einer Verwaltung.