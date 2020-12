Calw Fünf weitere Todesfälle

Darüber hinaus meldete die Behörde 143 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Dabei entfallen allein auf Calw 37 Fälle, auf Dobel 21 und auf Altensteig 20. Elf Fälle verzeichnet Nagold, acht Bad Liebenzell. Sechs sind es in Egenhausen, fünf in Althengstett, Bad Wildbad und Oberreichenbach, vier in Unterreichenbach und Neuweiler, drei in Ebhausen und Haiterbach, jeweils zwei in Bad Herrenalb, Bad Teinach-Zavelstein, Wildberg und Simmersfeld. Je ein Fall wird aus Neubulach, Ostelsheim und Schömberg gemeldet.