Calw "Fridays for Future"-Aktivisten hängen Banner auf

Calw - In der Nacht auf Freitag haben Aktivisten von "Fridays for Future" in der Calwer Innenstadt vier Banner aufgehängt, mit denen sie auf ihre Anliegen aufmerksam machen möchten – an der Brücke an der SRH Hochschule in der Lederstraße, am angrenzenden Parkhaus, am ZOB und an der stillgelegten Eisenbahnbrücke am Adlereck. Auf die Rückfrage, ob es sich bei Letzterer um die 2019 akut einsturzgefährdete Brücke handle, betonen die Aktivisten, sie hätten die Sicherheit vorher überprüft und sich ausreichend gesichert. Auf den Bannern sind verschiedene Sprüche wie "People over Profit – System(e) überdenken", "Was ist deine Utopie nach Corona?" und "Grenzenlose Solidarität" zu lesen.