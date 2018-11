Calw "Freunde gefunden"

Neben Teambuilding-Maßnahmen und einer Nachtwanderung mit Fackeln zu einer Waldkapelle beeindruckte die 26 Schüler vor allem das Gespräch mit dem Abt des Klosters, Pater Albrecht. So nahmen sie auch gerne dessen Einladung zur Teilnahme am Gottesdienst der Mönche an.

Der Ausflug stärkten das Gemeinschaftsgefühl unter den Azubis. "Ich habe neue Freunde gefunden, mit denen meine Ausbildung hoffentlich erfolgreich verläuft", sagte ein Junge aus Afghanistan auf der Rückfahrt.