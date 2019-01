Calw/Freudenstadt AfD-Kreisverband fordert Jagd auf Wolf

Vorstand zieht Vergleich mit Straftätern

Die Übernahme der Kosten für Herdenschutzhunde, Nachtpferche und Arbeitszeitkosten der Schäfer durch die öffentliche Hand lehnt Schöttle ab. Der "Gipfel der Dreistigkeit" wäre jedoch, wenn nun auch noch die Kosten für Berater über Steuern bezahlt würden. Der AfD-Sprecher bezeichnet sie als "staatlich alimentierte Umerzieher".

Nur noch "mit fassungslosem Kopfschütteln" kommentiert werden könne die Feststellung der Kreis-Grünen, Wölfe sollten nicht bekämpft werden, weil sie aufgrund des dann herrschenden Jagddrucks sogar noch mehr Weidetiere reißen würden. "Bezogen auf den Menschen bedeutet dies, dass Straftäter, Terroristen, Kinderschänder nicht mehr verfolgt werden dürfen, weil sie sonst aufgrund des Fahndungsdrucks noch krimineller werden. Welch ein Irrsinn", so die AfD.

Der Kreisverband fordert eine "sofortige und eindeutige gesetzliche Regelung zur Bejagung des Wolfs, genauso wie dies die EU-Länder Finnland, Schweden, Frankreich, Spanien, Italien, Rumänien, Kroatien und die Slowakei längst getan haben". Es dürften im dicht besiedelten Baden-Württemberg keine Zustände wie in Brandenburg herrschen. Dass "auffällige" Wölfe bereits jetzt schon gejagt werden dürften, sei "eine Schutzbehauptung". Dass sie nicht stimme, sei offensichtlich, so die AfD.

"Der Wolf, der über 40 Schafe in Calmbach in den Tod trieb und den man dann als auffällig bezeichnen muss, läuft jedenfalls noch frei herum. Wie immer in Deutschland, muss offensichtlich zuerst ein Unglück passieren, bevor die Verantwortlichen endlich handeln", so Schöttle. Die Resolution der Grünen zum Schutz des Wolfs sei unverantwortlich und habe "mit Tierschutz und Artenvielfalt nicht das Geringste zu tun". "Wie immer" sollen "krude Ideen" auf Kosten "der arbeitenden Bevölkerung" ausgetragen werden.