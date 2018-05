Calw Frenetischer Beifall erklingt nur selten

Dass auch ein Messi ein System hat, zeigt sich daran, dass der Platz um den Fernseher immer frei bleiben müsse. Immerhin wäre sonst das Bild bedeckt. Doch auch sonst hat der ein oder andere Tipp durchaus seine Berechtigung: Lässt man seine trockene Wäsche auf dem Wäscheständer und nimmt sich immer das, was man gerade braucht, so spart man sich immerhin das Zusammenlegen und Wegräumen, zeigt Tacke-Unterberg die positive Seite des "pragmatischen Messis" auf.

Doch Schulden, eine geflüchtete Exfreundin, abgestellter Strom und Wasser bringen ihn dazu, eine Bank zu überfallen. Der Überfall geht aber vor lauter Nervosität in die Hose. Auch Diebstahl im Kaufhaus entpuppt sich als Fehlschlag. So gehen ihm langsam die Ideen aus .

Dann aber naht die Rettung, denn der bester Freund hilft dem Messi wieder in die Spur, besorgt ihm einen Job, bezahlt die Rechnungen und sorgt so auch wieder für etwas Ordnung im Gefühlsleben von Tacke-Unterberg in seiner Rolle. Denn das steht zweifelsohne in direkter Verbindung mit dem Aussehen der Wohnung.