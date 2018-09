Calw Freie Studienplätze

Am Campus Calw laufen die Vorbereitungen für das Wintersemester auf Hochtouren. Auch Kurzentschlossene können unter Umständen noch eine Studienplatz ab Oktober ergattern: Für die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre (Bachelor of Arts) in Voll- oder Teilzeit, Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.) sowie Internationales Mittelstandsmanagement (Master of Arts) gibt es noch freie Plätze. Beim Infotag können sich Studieninteressierte einen persönlichen Eindruck verschaffen.

Der Studiengang Betriebswirtschaftslehre sei am Campus Calw der SRH Hochschule Heidelberg anders aufgebaut, als an anderen Hochschulen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Studenten begeben sich auf eine Reise durch ein Unternehmen und erhalten so Einblicke in alle betrieblichen Funktionen. Von Marketing, Kommunikation und Vertrieb bis hin zu Jobs in Werbeagenturen, Unternehmensberatungen, Banken oder Versicherungen bereite das Studium auf die vielfältigen Karrierechancen vor.

Komplexe Anforderungen