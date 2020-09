Calw Freibad: trotz Pandemie positive Bilanz

Trotz aller Einschränkungen könne ein positives Fazit gezogen werden. So habe beispielsweise das Hygiene- und Sicherheitskonzept "voll gegriffen", was "im Sinne aller Beteiligten die richtige Entscheidung war, um die Sicherheit und Gesundheit der Besucher sowie des Personals zu gewährleisten", erklärt Stimmer. Die Maßnahmen seien von den Badegästen sehr gut angenommen worden, diese hätten sich "sehr diszipliniert, rücksichts- und verständnisvoll" gezeigt und viel positive Rückmeldung gegeben. "Insbesondere das System mit den Online-Tickets lief nach kurzer Eingewöhnungszeit sehr flüssig und gut", unterstreicht der Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Besucherzahlen

Selbst die Gästezahlen erscheinen angesichts der Umstände recht ordentlich. So seien zwischen dem 1. Juli und Anfang dieser Woche mehr als 15 500 Tickets verkauft worden. Gewiss: Gegenüber den Besuchermengen vergangener Jahre wirkt dies auf den ersten Blick gering. Im Jahr 2018 beispielsweise gab es rund 100 000 Besucher zu verzeichnen. Üblicherweise ist die Saison mit mehr als vier Monaten - von Anfang Mai bis Mitte September - allerdings auch beinahe doppelt so lang wie 2020. Darüber hinaus waren durch die Corona-Maßnahmen lediglich 420 Gäste pro Tag, verteilt über vier Zeitabschnitte, zugelassen. Auch diese Zahl wird an vielen Tagen unter normalen Umständen deutlich übertroffen.

Hundeschwimmen

Nach dem Saisonende steht in diesem Jahr übrigens erneut eine Aktion an, die bei vielen Tierfreunden Gefallen findet: "Das Hundeschwimmen findet wie gewohnt am 3. Oktober von 11 bis 18 Uhr statt", verkündet Stimmer auf Anfrage unserer Zeitung. Eine Veranstaltung, die bereits eine gewisse Tradition hat: Seit 2016 dürfen die Vierbeiner dort jedes Jahr am Tag der deutschen Einheit baden gehen.

Derzeit, so berichtet der Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, werde noch ein Konzept zum genauen Ablauf und zu den notwenigen Maßnahmen wegen Corona erarbeitet. "Hier werden sicherlich auch Teile der bewährten Maßnahmen aus dem diesjährigen Regelbetrieb übernommen", so Stimmer.

Corona-Maßnahmen

Das Sicherheits- und Hygienekonzept des Freibads umfasste ein ganzes Bündel an Vorgaben. Es wurde mit Hilfe des Pandemieplanes der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen erstellt. Außerdem wurden die örtlichen und baulichen Gegebenheiten und Besonderheiten beachtet.

So durften beispielsweise nicht nur weniger Besucher kommen, es musste unter anderem auch mehr gereinigt und desinfiziert werden als üblich. Duschräume, Sammelumkleideräume und Warmumkleideräume blieben geschlossen. Im Schwimmerbecken wurden Schwimmleinen eingezogen, damit sich maximal 20 Personen auf zwei Schwimmbahnen befinden können. Im Nichtschwimmerbereich sind nur 20 Leute zugleich erlaubt. Attraktionen wie Strömungskanal, Massagedüsen und Bodenblubber sind nicht in Betrieb, die große Rutsche geschlossen.