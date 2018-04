Calw Freibad Stammheim öffnet am 1. Mai

Laut Paul Dilger vom Deutschen Wetterdienst soll es am Eröffnungstag etwa 13 Grad Celsius haben, bei wechselnder Bewölkung. "Eher kein Badewetter. Nur für Hartgesottene", schmunzelt der Wetterexperte. Zwar seien die Prognosen auf einen längeren Zeitraum nicht zuverlässig, jedoch sind die bisherigen Aussichten auch für den Rest des Monats alles andere als rosig. "Es bleibt wohl wechselhaft mit gedämpften Temperaturen", kündigt er an. Ein Trost: Am Eröffnungstag sei die Chance, dass es trocken bleibt, ziemlich hoch. "Das schönste Badewetter wird es in Calw wahrscheinlich am Sonntag haben", sagt Dilger. Nur schade, dass da das Freibad noch nicht offen hat. "Aber das kann sich alles noch ändern", wiegelt er ab.