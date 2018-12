Calw Französische Austauschschüler sind hin und weg vom Calwer Advent

Interessante Einblicke in zwei Museen

Natürlich führten der Stadtrundgang sowie die Stadtrallye auch zu anderen Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel dem Hermann-Hesse-Museum und dem Gerbereimuseum, bei dem die Schüler interessante Einblicke gewannen. Dass aber auch Kulinarisches wie Brezeln und auch Kebap großen Anklang fanden, überraschte wenig. Beeindruckend war indes nicht nur der Calwer, sondern auch der Stuttgarter Weihnachtsmarkt und das dortige Mercedes-Benz-Museum, wo es den Jugendlichen besonders gefiel, dass sie sich auch in manche der ausgestellten Fahrzeuge hineinsetzen durften.

Neben weiteren sehr unterhaltsamen Aktivitäten – Bowling in Böblingen oder Besuch der Burgen Hohenzollern und Zavelstein – kam auch der Besuch des Maria von Linden-Gymnasiums in Stammheim nicht zu kurz, bei dem die 19 Schüler aus Alès gemeinsam mit ihren Austauschpartnen die Schulbank drückten und dabei nicht nur in den Französischunterricht neue Ansichten, Ideen sowie frischen Wind mitbrachten.