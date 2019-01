Calw Fragen aus dem Alltag

Nordschwarzwald. 18 Mitarbeiter aus Export- und Versandabteilungen von Unternehmen aus der Region haben sich in Pforzheim in einem rund 80-stündigen Lehrgang der IHK Nordschwarzwald zur "Fachkraft IHK für Export- und Zollabwicklung" weitergebildet. In einem Abschlusstest und anhand konkreter Aufgaben aus dem Exportalltag konnten sie ihr Wissen über außenwirtschafts- und zollrechtliche Fragen unter Beweis stellen.