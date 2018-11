Calw Förderverein wird zehn Jahre alt

Ausflüge für Angestellte organisiert

Entmutigen lassen sich die Verantwortlichen des Fördervereins dadurch aber nicht. Dafür gibt es an anderen Stellen viel zu viel zu tun. So bietet "Ganz nah" auch Weiterbildungen für die Ehrenamtlichen an, beispielsweise in den Bereichen Gesprächsführung oder Erste Hilfe. Für das Personal gibt es regelmäßig Ausflüge oder Familientage, die der Förderverein organisiert. "Die Mitarbeiter sollen auch was Schönes erleben", bekräftigt Prokein. "Der Kontakt zu ihnen ist sehr wichtig."

Gäbe es "Ganz nah" nicht, sähe das Klinikum vermutlich wesentlich unwohnlicher aus. Denn durch die Gelder des Vereins konnten gleich mehrere Raumkonzepte realisiert werden, darunter ein Familienzimmer, einen Raum der Stille sowie ein Palliativzimmer. "Wir wollen, dass das Krankenhaus kein Ort ist, um den man einen riesigen Bogen machen muss", betont Roy. Es soll ins bürgerliche Leben einbezogen werden. Deshalb gebe es auch regelmäßig kulturelle Veranstaltungen im Calwer Klinikum: Konzerte, Ausstellungen und mehr.

Obwohl der Förderverein "Ganz nah" für das brennt, was er tut, sind die Mitgliederzahlen seit Jahren leicht rückläufig. Was daran liege, dass es sich bei den ehrenamtlichen Helfern zumeist um "rüstige Rentner" handele, wie Prokein betont. Es herrsche ein freundschaftliches Miteinander im Vorstand. Momentan hat der Verein etwa 130 Mitglieder. "Die Gruppe muss immer wieder aufgefrischt werden, das ist uns ein Anliegen", sagt der stellvertretende Vorsitzende. Nur so kommen neue Impulse und Ideen in dem Verein zustande, der 2008 als Konsequenz aus den andauernden Diskussionen um das Krankenhaus entstanden ist. Dann kann der Förderverein das sein, was er sich von Beginn an zum Ziel gesetzt hat: "Ganz nah" an den Menschen.

Das zehnjährige Bestehen des Vereins wird am Sonntag, 11. November, mit einer Matinee ab 10 Uhr im Gemeinschaftsraum des Krankenhauses gefeiert. Beginn ist mit einem Gottesdienst, es folgen Ansprachen und musikalische Beiträge der Jazzcombo Jazzi.ca. Alle Bürger sind eingeladen. "Wir freuen uns drauf", sagen Roy und Prokein.