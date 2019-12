Calw Florian Kling tritt Amt des Oberbürgermeisters an

Wobei Kling dahingehend schon in der Vorwoche "vorgearbeitet", sprich: Kennenlern-Besuche im Rathaus unternommen hat. "Die Mitarbeiter der Verwaltung waren bisher eine große Unbekannte", erzählt Kling. Deshalb sei es ihm wichtig gewesen, nun alle kennenzulernen - möglichst schon vor seinem offiziellen Dienstantritt, damit er dann gleich voll ins Tagesgeschäft einsteigen kann. "Es sind viele Projekte am Laufen", meint Kling. Die wolle er nicht lange warten lassen. Überdies war er schon vor seinem Amtsantritt auf dem Calwer Weihnachtsmarkt für den guten Zweck aktiv, verteilte dort Lebkuchen und verkaufte Bärentatzen.

Erster Ausschuss schon in wenigen Tagen

Am zweiten Arbeitstag des Neu-OB stehen mehrere Sitzungen von Aufsichtsräten an, denen Kling als OB automatisch angehört, wie beispielsweise der Energie Calw GmbH (ENCW). Und am Donnerstag, 5. Dezember, leitet der 32-Jährige die erste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. "Es sind sehr viele Infos und Eindrücke. Das dauert etwas, bis ich alles verarbeitet habe."

Auch wenn der in Althengstett aufgewachsene Kling montags seinen ersten richtigen Arbeitstag hatte, OB ist er streng genommen schon seit Sonntag, 1. Dezember. Dort hat er die Schwelle des Rathauses übertreten. "Damit habe ich offiziell mein Amt angetreten." Tatsächlich sei das juristisch so geregelt, damit kein Machtvakuum entstehe, erklärt Kling. Gemeinsam mit Freunden habe er sich zu diesem Anlass auf dem Weihnachtsmarkt getroffen und ist dann - das erste Mal als offizieller OB - feierlich ins Rathaus gegangen. Praktisch "mit dem goldenen Schlüssel", meint er. Diesen Moment hat der Neu-OB auch in dem sozialen Netzwerk Facebook festgehalten. Unter einem Foto, das ihn im Foyer des Rathauses zeigt, schreibt Kling: "Ab heute bin ich Oberbürgermeister der Stadt Calw. Deshalb habe ich es mir nicht nehmen lassen, auch am Sonntag im Rathaus vorbeizuschauen. Ich freue mich auf das Amt und die spannende Zeit, die vor mir liegt."

Vereidigung in Gemeinderatssitzung am 10. Dezember

In seinem Büro mit Blick auf den Marktplatz hat Kling sich noch nicht wohnlich eingerichtet, dazu war bislang keine Zeit. "Ich lasse das ­erstmal so wie es ist", sagt er. "Jetzt geht es erstmal ums Arbeiten und nicht ums Einrichten", schmunzelt Kling. Denn dafür, fügt er hinzu, ­habe er ja jetzt acht Jahre Zeit.

Vereidigt wird Kling in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 10. Dezember.