Calw Firma Seuffer heißt seit September AST International

AST sei ein führender Hersteller von Sensoren, Schaltern und Steuerungen für Nutzfahrzeuge, Pkws, Haushaltsgeräte und weitere Geschäftsfelder. Der Hauptsitz des Unternehmens bleibe in Calw. Im Eigentum von Blantyre konzentriere sich das Unternehmen nun verstärkt auf den Ausbau seines Produktportfolios für Sensoren und Steuerungen.

Das Management-Team der Holding besteht aus Johannes Prosteder (CEO) mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Automotive, M&A und Post-Merger-Integration sowie Stefan Dilger (CTO) mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Automotive, Forschung & Entwicklung sowie Elektrotechnik. Prosteder: "Wir freuen uns darauf, das Unternehmen mit Neuprojekten und durch Zukäufe mit hohem Synergiepotential auszubauen und nachhaltig erfolgreich in den Märkten zu positionieren." Dilger ergänzt: "Diese ­Strategie wird AST mit hochqualifizierten und motivierten Mitarbeitern in Calw (Deutschland) und Tachov (Tschechische Republik) umsetzen."

Ein Stellenabbau sei übrigens nicht vorgesehen. Nachdem im Mai bereits 30 ­Mitarbeiter das Unternehmen verlassen mussten, seien keine weiteren Kündigungen geplant, betonte Larissa Bauer, Pressesprecherin von AST International, auf Nachfrage. AST, ehemals Seuffer, ­beschäftigt somit derzeit rund 300 Mitarbeiter in Hirsau.

Ein Teil der ehemaligen Seuffer-Gruppe – HKR Seuffer Automotive mit Standorten in Kupferzell und Bitterfeld-Wolfen – war bereits im April von einem koreanischen Investor gekauft worden und firmiert seitdem unter dem Namen HKR Automotive GmbH.