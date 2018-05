Calw Firma Homag weiht neues Hallenschiff ein

Empfangsgebäude mit weiteren Büroräumen soll folgen

Der Betriebsratsvorsitzende am Standort Holzbronn, Armin Auer, sieht in der Hallenerweiterung ein klares Ja zum Standort. Man erkenne die Leistungen in Holzbronn an und sehe weiteres Potenzial.

Der neue Hallenkomplex ist deshalb Teil eines umfassenden Modernisierungs- und Erweiterungsprogramms an diesem Standort. Vor wenigen Monaten wurde auch in neue Büroräume investiert. Die Leitung der Produktion, die Abteilungsleiter, das Supply Chain Management, die Produktionsplanung sowie der operative Einkauf sind dort eingezogen.

Nach dieser Neuerung sowie dem neuen Hallenschiff folgt im nächsten Schritt der Bau eines neuen Empfangsgebäudes mit weiteren Büroräumen.

Auch eine Sanitäranlage für Lastwagen-Fahrer, die in Holzbronn übernachten, ist vorgesehen. Die Fertigstellung ist für September geplant.