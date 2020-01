Calw Firma AST baut mehr als 70 Stellen ab

Calw-Hirsau - Bei der Firma AST International GmbH (ehemals Seuffer) in Hirsau stehen in der kommenden Zeit Maßnahmen an, die das Unternehmen wettbewerbsfähig in die Zukunft führen sollen, erklärt die Geschäftsführung. Aber: Dabei wird es auch zu einem erheblichen Stellenabbau kommen.