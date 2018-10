Calw Feuerwehr warnt: Im Notfall droht Katastrophe

18 Uhr, altes Feuerwehrhaus in Stammheim. Lagebesprechung. Kräfte der Feuerwehr und des Ordnungsamtes haben sich hier versammelt, um die Route für die anstehende Fahrt abzustimmen. "Ich habe ein paar Straßen mitgebracht", sagt Calws Stadtbrandmeister Dirk Patzelt. Auch Madeleine Seydt vom Ordnungsamt ist vorbereitet. Und Stammheims Feuerwehr-Abteilungskommandant Kurt Binder hat sogar einen kompletten Plan erstellt, wie die Fahrt ablaufen könnte. Der Anlass ist ernst: In den kommenden zwei Stunden sollen mit einem Löschfahrzeug Wege abgefahren werden, in denen es Probleme geben könnte, wenn die Feuerwehr im Notfall durch muss – weil die Straßen zu eng sind, zum Beispiel. Und/oder weil dort falsch geparkt wird.

Wie nötig solche Durchfahrtskontrollen sind, wird bereits nach wenigen Metern deutlich: In der Kurzen Straße, die von der Friedhof abzweigt, steht ein Fahrzeug am Straßenrand – und statt auf den vorgeschriebenen 3,05 Metern ist die Fahrbahn nur noch auf 2,80 Metern frei. Zu wenig für breite Fahrzeuge. Auch für die Feuerwehr. Sollte es brennen, könnte eine Katastrophe drohen, weil die Einsatzfahrzeuge nicht zum Brandort kommen.

Nicht einmal mit dem Auto