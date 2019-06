Calw Feuerwehr-Umzug eröffnet Möglichkeiten

Darüber hinaus soll sich noch mehr tun rund um das alte Feuerwehrhaus. So gebe es mittlerweile "erste Planungen bezüglich der Rathausvorplatzgestaltung", so der Oberbürgermeister. "Diese Entwürfe zur Platzgestaltung sollen voraussichtlich im September im Ortschaftsrat und Gemeinderat beraten werden, damit wir, die Stadt, noch im September einen ELR-Förderantrag stellen können für die Platzgestaltung." Allein für diese Planungen seien im städtischen Haushalt für dieses Jahr 30 000 Euro vorgesehen.

Und während sich die Vorhaben in der Ortsmitte noch eher am Anfang befinden, wurde bereits Ende vergangenen Jahres ein weiteres Projekt in Stammheim abgeschlossen: der Neubau des Feuerwehrhauses an der B 296 für knapp 2,8 Millionen Euro – rund 470 000 Euro mehr als ursprünglich geplant. "Im Jahr 2017 ging man von Baukosten in Höhe von circa 2,3 Millionen Euro aus. Aufgrund der angespannten Situation auf dem Markt wurden teilweise höhere Preise von den Firmen aufgerufen", erklärt Eggert. Zudem seien von Ortschafts- und Gemeinderat diverse Zusatzleistungen beschlossen worden; beispielsweise etwa 16 Quadratmeter großer Kellerraum, eine Wasserentnahmestelle, eine große Photovoltaikanlage und ein Rüttelklinkerboden in der Fahrzeughalle statt einer Bodenbeschichtung. "Diese Zusatzleistungen sind unstrittig sinnvoll, wirken aber auch spürbar kostenerhöhend", berichtet der OB. Etwa 1,1 Millionen Euro der Gesamtkosten wurden über Fördermittel finanziert.