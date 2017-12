Calw Festliches Menü und Programm mit Krippenspiel

Pfarrer Raschko, der vor fünf Jahren die Idee von "Weihnachten mit Herz" von seinen früheren Wirkungsstätten in Göppingen und Rottweil nach Calw mitgebracht hatte, wird für einen Moment sehr ernst. "Jedes Mal sage ich mir nach solch einem Fest: ›Das war jetzt das letzte Mal‹." Es sei halt schon eine gewaltige Arbeit, eine gewaltige Herausforderung, aber auch Verantwortung.

"Die Tränen kommen bei mir dann aber später – am nächsten Tag", sagt Raschko. Wenn die Leute anrufen um sich zu bedanken – erzählen, wie toll das alles für sie wieder war. Dann gibt es auch für den bis dahin angespannten Stadtpfarrer emotional kein Halten mehr. Und die Tränen laufen. Weshalb anschließend auch schnell wieder klar sei, dass es natürlich auch im nächsten Jahr ein "Weihnachten mit Herz" geben wird. "Das geht ja gar nicht mehr anders."

Besucher inzwischen aus dem ganzen Kreis

Was vielleicht überraschen mag: Die Besucher des gemeinsamen Weihnachtsfestes in der Aula kommen längst nicht mehr nur aus Calw und den umliegenden Orten, sondern aus dem gesamten Landkreis. Mit einer kleinen Ausnahme in Neubulach im dortigen Gemeinschaftshaus sei das Calwer Angebot am Heiligen Abend aber auch ziemlich einzigartig in der Region. Und wer einmal dabei war, kann sich der unglaublichen Euphorie, die bei diesem besonderen Fest zwischen den Teilnehmern herrscht, nicht mehr entziehen. Ein guter Indikator dafür: Dank des "Weihnachtszaubers" hat es bei diesem Fest noch nie Ausfälligkeiten, Streit oder ähnliches gegeben. Und man merkt den Organisatoren beim Pressegespräch an, dass sie fast selbst ein wenig überrascht sind, dass das in der Vergangenheit wirklich immer so war. Frieden eben – wie an dieser gewissen Krippe in diesem gewissen Stall in Bethlehem seinerzeit.

Und das Erleben dieser ultimativ "echten" Weihnacht sei es auch, warum Helfer wie Sebastian Kirsch (Teamleitung Wohnungslosenhilfe Erlacher Höhe) oder Bertram Bolz (Diakon Seelsorgeeinheit Calw-Liebenzell der katholischen Kirche) Jahr für Jahr ihr eigenes Weihnachtsfest im Familienkreis "opfern", um an diesem unwahrscheinlichen Erlebnis teilzunehmen.

Und wer als Helfer dabei sein möchte – um so besser. Einfach bei Pfarrer Raschko melden: Telefon 07051/1 21 95; E-Mail: ­dieter.raschko@elkw.de.