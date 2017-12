Calw "Es war genau das Richtige für mich"

Während ihrer Dienstzeit lag Ferner zusammen mit Regina Gnirs die Seniorenarbeit immer besonderes am Herzen. "Zu Beginn meiner Tätigkeit waren es 300 Senioren in unserer Gemeinde und 15 Frauen im Besuchsdienst. Mittlerweile gibt es 700 Senioren in der Gemeinde und 60 Frauen, die sie regelmäßig besuchen", freute sich Ferner.

Die engagierte Sekretärin ging bei ihrem Schlusswort auf ihre Anfangszeit beim katholischen Pfarramt vor 27 Jahren ein. "Es gab noch keinen PC, alle Gemeindeglieder waren handschriftlich in Karteikarten eingetragen. Im Oktober des gleichen Jahres kam dann der Computer und wir waren plötzlich eine Pilotpfarrei", erinnerte sie sich.

Die vielen Begegnungen bei ihrer Arbeit in der Gemeinde hätten ihr Leben sehr bereichert. Nie sei ein Tag so abgelaufen, wie sie ihn sich vorgenommen hatte. Aber es sei immer äußerst interessant gewesen, so Ferner.

"Rückblickend kann ich sagen, dass die Arbeit im Pfarrbüro genau das Richtige für mich war", unterstrich die scheidende Sekretärin. Die Nachfolgerin Ferners als Pfarramtssekretärin ist Tanja Laskarin. Sie wurde in Bosnien geboren. Abgesehen von zwei Aufenthalten in China und den USA lebt sie seit 19 Jahren in Deutschland. Sie beherrscht die deutsche Sprache inzwischen schriftlich und mündlich ausgezeichnet.