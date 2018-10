Calw Es ist cool, eine Leseratte zu sein

THiLO, so nennt sich der Autor, schrieb seit 2003 im Schnitt monatlich ein Buch. Seine Werke werden von Kindern wegen der Vielfalt der Themen und der altersentsprechenden Schreibweise gerne gelesen. Zudem schrieb er schon Drehbücher von "Schloss Einstein", "Sesamstraße" und "Bibi Blocksberg".

Die beiden MvLG-Lehrer Daniel von Altrock und Claudia Jeschke setzten eine spannende und naheliegende Idee um. Zum Jubiläum – das MvLG befindet sich im 20. Jahr der Eigenständigkeit – griffen sie auf das Potenzial im eigenen Hause zurück: die eigenen Schüler. So schlugen sie gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. 20 Vorleser der zehnten Klassen spürten hautnah, wie es sich anfühlt, vor einer Klasse zu stehen; mit der Aufgabe, Sechstklässler in ihren Bann zu ziehen. So viel sei gesagt: Das Vorhaben gelang. Mit spannenden und lustigen Geschichten aus mitgebrachten Lieblingsbüchern waren die Zuhörer ganz schnell in der Welt von Pferden, Abenteuern, von einer durchgeknallten Familie oder einem Jungen, der kein Außenseiter sein wollte, gefangen.

Vier Sechsklässlerinnen erzählten in der Pause, elektrisiert von den Geschichten ihrer großen Vorbilder, dass sie die Geschichten der rebellischen Mika aus "Ostwind" selbst schon gelesen haben. Zudem würden sie, wenn sie erst einmal in der zehnten Klasse angekommen sind, auch den Jüngeren vorlesen wollen.

So wurde auch das zweite Ziel erfüllt. Die Großen haben die Rolle des Vorbilds erkannt und angenommen; die Kleinen erkannten, dass es "cool" ist, eine Leseratte zu sein.