Calw Es drohen massive Verkehrsbehinderungen

Zum anderen – und hier wird es deutlich schwieriger – steht ab dem 6. Juli auch eine Teilsperrung der Stuttgarter Straße selbst an. Für beide Fahrtrichtungen wird nur noch eine Spur frei sein – und zwar nicht jeweils, sondern gemeinsam. Dort soll dann eine verkehrsabhängig gesteuerte Ampel das Durchkommen regeln. Und das aller Voraussicht nach bis Ende November. Insgesamt also knapp fünf Monate lang. In dieser Zeit wird der Kanal zwischen Schützenstraße und Bauknecht-Kreuzung eingebaut. Warteschlangen in beide Richtungen dürften somit vorprogrammiert sein.

Um den einspurigen Streckenteil, der jeweils passiert werden muss, so kurz wie möglich zu halten, erfolge der Kanaleinbau in mehreren Abschnitten, erläuterte Calws Tiefbauamtsleiter Jürgen Greule im Gespräch mit unserer Zeitung. Dadurch sollen auch die Wartezeiten kurz gehalten werden.

Während der Teilsperrung sollen überörtliche Umleitungen über Holzbronn und Stammheim sowie über Hirsau und Ottenbronn ausgeschildert werden.

Insgesamt liege die gesamte Maßnahme im vorgesehenen Zeitplan. "Wir gehen davon aus, dass wir im Dezember fertig werden", berichtet Greule.