Calw Erster Monat gebührenfrei

(ahk). Auf seiner Klausurtagung zur Gebühren-Neuregelung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Kita) hat der Kultur-, Schul- und Sportausschuss des Calwer Gemeinderats ebenfalls eine Abschaffung des bisherigen 15-Stunden-Betreuungsangebots beschlossen. Dieses wurde bisher überwiegend für die schwierige Eingewöhnungsphase der Kinder in der jeweiligen Kita genutzt, führte aber immer zu Problemen, wenn die Kinder tatsächlich bereits mehr als 15 Stunden in der Kita verbrachten. Künftig mit in Kraft treten der neuen Gebührenordnung (voraussichtlich ab 1. März 2019) ist pauschal jeder erste (angefangene Kalender-)Monat, den ein Kind in einer Calwer Einrichtung verbringt – egal wie lange das Kind sich tatsächlich in der Kita aufhält – komplett gebührenfrei. Danach müssen sich die Eltern dann für eine 30-Stunden- (halbtags) oder 50-Stunden-Betreuung (ganztags) entscheiden – mit den dann für sie geltenden Gebührensätzen, je nach Anzahl eigener Kinder unter 18 Jahren und Jahreseinkommen.

Calw. Die bisherige Herausforderung bei der Berechnung der Calwer Kita-Gebühren: Über die vergangenen Jahre hatten sich wegen einer Calw-eigenen "Sozial-Komponente" in der Gebührensatzung ein gewisser "Wildwuchs" und verschiedene "Unlogiken" in der jeweiligen Höhe der Kita-Gebühren ergeben – je nachdem, wie viele Kinder eine Familie insgesamt zu versorgen hat und in welcher Einkommensgruppe die Eltern einsortiert sind.

Genau diese nach Einkommensgruppen unterschiedlich hohen Gebühren für die Unterbringung in Kindertageseinrichtungen sind in Calw einmalig – in der Regel werden in Baden-Württemberg einheitliche Gebührensätze von allen Eltern verlangt, egal welches Einkommen sie haben; allein nach der Anzahl der Kinder (unter 18 Jahren) im eigenen Haushalt variieren die Gebührensätze. In Calw gibt es also zwei "Stellschrauben" bei der Berechnung der Gebühren: Familieneinkommen und Anzahl der Kinder. Was es bisher zusätzlich kompliziert machte: auch in Calw einzigartig, wurden Gebühren für unter Einjährige und für Ein- bis Dreijährige ebenfalls unterschiedlich berechnet.