Calw Erste Hilfe: Plakate dienen der Sensibilisierung

Nach aktuellen Zahlen des Deutschen Reanimationsregisters erleiden in Deutschland mindestens 50.000 Menschen pro Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur jeder zehnte Betroffene überlebt, da bereits drei bis vier Minuten ohne Erste Hilfe aufgrund von Sauerstoffmangel zu Schäden am Gehirn führen. Umso wichtiger ist es, im Fall der Fälle zu wissen, was getan werden muss und aktiv zu werden.

Aus diesem Grund hat die ADAC-Stiftung im Herbst 2019 gemeinsam mit zahlreichen Partnern eine bundesweite Kampagne zur Laienreanimation ins Leben gerufen, an der sich rund 100 Verkehrsunternehmen, Städte, Gemeinden und Landkreise beteiligen. Mit Plakaten und Infoscreens an öffentlichen Plätzen sowie in Bussen und Bahnen soll die breite Öffentlichkeit über das Einmaleins der Wiederbelebung – die Schritte Prüfen, Rufen, Drücken – aufgeklärt werden.