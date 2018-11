Calw Erste Hilfe bedeutet weit mehr als nur Pflaster aufzukleben

Erste-Hilfe lernen, um anderen Menschen im Ernstfall helfen zu können? Spaß und Freude an Übungen, Wettkämpfen, Ausflügen und Zeltlagern? Dann sei die Nachwuchsorganisation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) genau das richtige, heißt es von Seiten des Vereins.

Gezielter und schneller einsatzbereit sein

Das JRK startet am Donnerstag, 8. November, in Stammheim neu durch. "Wir gründen eine neue Jugendrotkreuz-Gruppe für Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren", kündigt Jana Läpple an.