Calw Erst in Calw, dann deutschlandweit

Weiterer Lerneffekt: Die Kinder und Jugendlichen notieren ihre Werte, die sie beispielsweise bei Torwürfen von der Mittellinie oder bei anderen Disziplinen erzielt haben und gleichen diese Tag für Tag ab. So können sie genau verfolgen, in welchen Bereichen sie sich weiterent­wickelt haben. Der Ansporn, die handballerischen Fähigkeiten zu verbessern, ist die Grundlage von "Boost You", was im Englischen ebendies bedeutet: "Verbessere dich".

Trainer sind überrascht von moderner Halle

Die Idee zu dem Camp hatten Steffen und Nicole Gayer aus Calw. "Gemeinsam mit den Sportlern haben wir dann an den Inhalten gefeilt und wollen nach der Premiere in Calw das Konzept deutschlandweit anbieten", kündigten die beiden an. Mit der Spielgemeinschaft (SG) Hirsau/Calw/Bad Liebenzell hatten sie außerdem einen idealen Kooperationspartner für das "Boost You"-Camp gefunden. Denn in der Walter-Lindner-Sporthalle kann der Sport für alle Altersklassen angeboten werden, betonte Erwin Noller, Vorsitzender des Vereins. Sogar die Profis waren beeindruckt von der modernen ­Halle.

Insgesamt 17 Mädchen und Jungen nahmen an dem Training teil und hatten jede Menge Spaß. "Sie konnten es kaum erwarten, wieder in die Halle zu kommen", erzählte Gayer. Und auch die Profis sind von den Rückmeldungen der Kinder überrascht. "Uns wäre beispielsweise nicht aufgefallen, dass die Bälle zu hart aufgepumpt waren", meinte Bitter. Natürlich standen die Profis dem Nachwuchs auch für ihre Fragen zur Verfügung. Das Wissen wurde später in einem Quiz abgefragt.

"Für dieses große ­Engagement in Verbundenheit zum Sport und den Jugendlichen können wir nur danken", sagte Oberbürgermeister Ralf Eggert. Er lobte Organisatoren, Sportler und Trainer.