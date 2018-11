Calw Erneut Giftköder im Stadtgebiet ausgelegt?

Überhaupt ist der ganze Landkreis offenbar schon länger im Visier von Tierhassern: In Althengstett übergossen Unbekannte einen Kater mit Säure, in Altburg legten Tierquäler vergiftetes Dosenfutter aus, und in Ostelsheim erwischte ein Hund einen mit Frostschutzmittel getränkten Tennisball.