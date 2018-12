Calw Erlös wird unter anderem für Waisenkinder in Äthiopien gespendet

Eltern bieten viele kulinarische Genüsse

Die Verlegung des Festes tat diesem indessen keinen Abbruch. In bester Laune boten vor allem viele Eltern an zahlreichen Ständen kulinarische Genüsse an. Die Angebote reichten von Fingerfood über Waffeln, Pommes oder Würstchen im Schlafrock, bis hin zu Kaffee und Kuchen und Getränken wie Glühwein und Kinderpunsch.

Als dann der Nikolaus kam, schlugen die Herzen der Kleinen höher. Mit Spannung erwarteten sie, was er wohl in seinem großen Sack mitgebracht hatte. Viele Besucher versuchten ihr Glück bei der reich bestückten Tombola. Die Organisatoren hatten es verstanden, viele nützliche Spenden bei Stammheimer Geschäftsleuten zu erbitten. Es kam so viel zusammen, dass jedes gekaufte Los einen Gewinn brachte.