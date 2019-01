Calw "Engel-Reggae" platzt in Alltag

Gekonnt und festlich war schon die Eingangsmusik der Blockflöten; stark im Ausdruck der "Volkszählungssong", der einem das Gedränge in Bethlehem vor Augen führte; anrührend Marias Ballade (gesungen von der zehnjährigen Vanessa), bei der manche Träne in den Augen der Zuhörer blitzte. Der "Schafsong" schilderte anschaulich den harten Hirtenalltag, in den das Weihnachtsgeschehen in Form eines fetzigen "Engel-Reggae" regelrecht hineinplatzte. Der Erzengel (Nicola) erfüllte mit glockenklarer Stimme den Kirchenraum, als er den Hirten die Weihnachtsbotschaft zurief. Und beim "Hirtenrap", gekonnte dargeboten von Ashley, wippten manche Füße in den Kirchenbänken.