Calw Endgültig: B 28 wird Landesstraße

Kreis Calw. Landrat Helmut Riegger konnte im Verwaltungsausschuss seine Enttäuschung nicht verbergen. Dass diese Entscheidung eines Tages fallen würde, habe man ja kommen sehen: "Es war nicht zu verhindern." Gleichwohl hätte er erwartet, dass man "vorher informiert wird" und es nicht aus dem Staatsanzeiger erfährt.

Von den Plänen des Bundes und des Landes, die Bundesstraße von der Grenze des Regierungsbezirks Stuttgart/Tübingen bei Ergenzingen über Nagold und Altensteig bis nach Dornstetten zu einer Landesstraße zu degradieren, wusste man in der Region seit Jahren.

Kommunalpolitiker aller Couleur wollten die Abstufung indes nicht kampflos hinnehmen und richteten eindringliche Appelle sowohl an die Verkehrsministerien in Berlin und Stuttgart wie auch ans Regierungspräsidium in Karlsruhe. Vor allem die Anrainergemeinden monierten, dass eine Abstufung ein fatales Signal an die ansässige mittelständische Wirtschaft sende und die strukturelle Verkehrsproblematik im Kreis noch verschärfen würde.